Германия вырвала победу над Швецией в матче ЧМ-2018

Сборная Германии в матче ЧМ-2018 в Сочи обыграла Швецию (2:1). В случае поражения немцы лишились бы шансов на выход из группы.

На точный удар шведа Олы Тойвонена в первом тайме немцы после перерыва ответили голом Марко Ройса. Победу чемпионам мира-2014 принес Тони Кроос на 90+5-й минуте.

Сборная Йоахима Лева доигрывала встречу вдесятером после удаления Жерома Боатенга.

В группе F лидирует Мексика с 6 очками, у Швеции и Германии по 3 балла, у Кореи – 0.

В среду, 17 июня, пройдут матчи Корея – Германия и Мексика – Швеции. Все четыре сборные сохраняют шансы на выход из группы.

Чемпионат мира-2018

Группа F

Германия – Швеция – 2:1 (0:1)

Голы: Тойвонен, 32 (0:1). Ройс, 48 (1:1). Кроос, 90+5 (2:1).

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Боатенг, Хектор (Брандт, 87), Дракслер (Гомес, 46), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Ройс, Мюллер, Вернер.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90).

Предупреждения: Экдаль, 52. Боатенг, 71. Ларссон, 90+7.

Удаление: Боатенг, 82.

Судьи: МАРЧИНЯК, Листкевич, Сокольницки (все Польша).

ВАР: Тюрпен (Франция). Гиль (Польша), Грингор (Франция), Валери (Италия).

23 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 44287 зрителей.

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