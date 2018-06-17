22:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Германия впервые за 36 лет стартовала с поражения


Сборная Германии во второй раз в истории начала чемпионат мира с поражения. В 1982 году немцы в первом туре уступили команде Алжира со счетом 1:2. Однако несмотря на эту неудачу в итоге добрались до финала. На последних семи турнирах немцы стартовали исключительно с побед, причем в XXI веке забивали соперникам не менее четырех голов.

Первые матчи сборной Германии на чемпионатах мира

Год

Страна

Матч

Результат

1934

Италия

Бельгия – 5:2

3-е место

1938

Франция

Швейцария – 1:1

1/8 финала

1954

Швейцария

Турция – 4:1

Победа

1958

Швеция

Аргентина – 3:1

4-е место

1962

Чили

Италия – 0:0

1/4 финала

1966

Англия

Швейцария – 5:0

2-е место

1970

Мексика

Марокко – 2:1

3-е место

1974

ФРГ

Чили – 1:0

Победа

1978

Аргентина

Польша – 0:0

2-й гр.турнир

1982

Испания

Алжир – 1:2

Финал

1986

Мексика

Уругвай – 1:1

Финал

1990

Италия

Югославия – 4:1

Победа

1994

США

Боливия – 1:0

1/4 финала

1998

Франция

США – 2:0

1/4 финала

2002

Корея/Япония

Сауд.Аравия – 8:0

Финал

2006

Германия

Коста-Рика – 4:2

3-е место

2010

ЮАР

Австралия – 4:0

3-е место

2014

Бразилия

Португалия – 4:0

Победа

2018

Россия

Мексика – 0:1

?

Итого: +13=4-2, мячи 50-13.

А вот для команды-чемпиона мира плохой старт является нормальным явлением. На пяти последних турнирах с победы (причем очень непростой) удалось начать только бразильцам в 2006 году. Франция-2002 уступила Сенегалу, Италия-2010 победила очки с Парагваем, Испания-2014 была разгромлена Голландией.

Первый матчи действующих чемпионов мира

Год

Страна

Чемпион

Матч

1938

Франция

Италия

Норвегия – 2:1 (д.в.)

1950

Бразилия

Италия

Швеция – 2:3

1954

Швейцария

Уругвай

Чехословакия – 2:0

1958

Швеция

ФРГ

Аргентина – 3:1

1962

Чили

Бразилия

Мексика – 2:0

1966

Англия

Бразилия

Болгария – 2:0

1970

Мексика

Англия

Румыния – 1:0

1974

ФРГ

Бразилия

Югославия – 0:0

1978

Аргентина

ФРГ

Польша – 0:0

1982

Испания

Аргентина

Аргентина – 0:1

1986

Мексика

Италия

Болгария – 1:1

1990

Италия

Аргентина

Камерун – 0:1

1994

США

Германия

Боливия – 1:0

1998

Франция

Бразилия

Шотландия – 2:1

2002

Корея/Япония

Франция

Сенегал – 0:1

2006

Германия

Бразилия

Хорватия – 1:0

2010

ЮАР

Италия

Парагвай – 1:1

2014

Бразилия

Испания

Голландия – 1:5

2018

Россия

Германия

Мексика – 0:1

Итого: +9=4-6, мячи 21-17.

В 1934 году сборная Уругвая не приехала на чемпионат мира в Италию. (Кирилл БУРДАКОВ)

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