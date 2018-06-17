Германия впервые за 36 лет стартовала с поражения

Сборная Германии во второй раз в истории начала чемпионат мира с поражения. В 1982 году немцы в первом туре уступили команде Алжира со счетом 1:2. Однако несмотря на эту неудачу в итоге добрались до финала. На последних семи турнирах немцы стартовали исключительно с побед, причем в XXI веке забивали соперникам не менее четырех голов.
Первые матчи сборной Германии на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Матч
|
Результат
|
1934
|
Италия
|
Бельгия – 5:2
|
3-е место
|
1938
|
Франция
|
Швейцария – 1:1
|
1/8 финала
|
1954
|
Швейцария
|
Турция – 4:1
|
Победа
|
1958
|
Швеция
|
Аргентина – 3:1
|
4-е место
|
1962
|
Чили
|
Италия – 0:0
|
1/4 финала
|
1966
|
Англия
|
Швейцария – 5:0
|
2-е место
|
1970
|
Мексика
|
Марокко – 2:1
|
3-е место
|
1974
|
ФРГ
|
Чили – 1:0
|
Победа
|
1978
|
Аргентина
|
Польша – 0:0
|
2-й гр.турнир
|
1982
|
Испания
|
Алжир – 1:2
|
Финал
|
1986
|
Мексика
|
Уругвай – 1:1
|
Финал
|
1990
|
Италия
|
Югославия – 4:1
|
Победа
|
1994
|
США
|
Боливия – 1:0
|
1/4 финала
|
1998
|
Франция
|
США – 2:0
|
1/4 финала
|
2002
|
Корея/Япония
|
Сауд.Аравия – 8:0
|
Финал
|
2006
|
Германия
|
Коста-Рика – 4:2
|
3-е место
|
2010
|
ЮАР
|
Австралия – 4:0
|
3-е место
|
2014
|
Бразилия
|
Португалия – 4:0
|
Победа
|
2018
|
Россия
|
Мексика – 0:1
|
?
Итого: +13=4-2, мячи 50-13.
А вот для команды-чемпиона мира плохой старт является нормальным явлением. На пяти последних турнирах с победы (причем очень непростой) удалось начать только бразильцам в 2006 году. Франция-2002 уступила Сенегалу, Италия-2010 победила очки с Парагваем, Испания-2014 была разгромлена Голландией.
Первый матчи действующих чемпионов мира
|
Год
|
Страна
|
Чемпион
|
Матч
|
1938
|
Франция
|
Италия
|
Норвегия – 2:1 (д.в.)
|
1950
|
Бразилия
|
Италия
|
Швеция – 2:3
|
1954
|
Швейцария
|
Уругвай
|
Чехословакия – 2:0
|
1958
|
Швеция
|
ФРГ
|
Аргентина – 3:1
|
1962
|
Чили
|
Бразилия
|
Мексика – 2:0
|
1966
|
Англия
|
Бразилия
|
Болгария – 2:0
|
1970
|
Мексика
|
Англия
|
Румыния – 1:0
|
1974
|
ФРГ
|
Бразилия
|
Югославия – 0:0
|
1978
|
Аргентина
|
ФРГ
|
Польша – 0:0
|
1982
|
Испания
|
Аргентина
|
Аргентина – 0:1
|
1986
|
Мексика
|
Италия
|
Болгария – 1:1
|
1990
|
Италия
|
Аргентина
|
Камерун – 0:1
|
1994
|
США
|
Германия
|
Боливия – 1:0
|
1998
|
Франция
|
Бразилия
|
Шотландия – 2:1
|
2002
|
Корея/Япония
|
Франция
|
Сенегал – 0:1
|
2006
|
Германия
|
Бразилия
|
Хорватия – 1:0
|
2010
|
ЮАР
|
Италия
|
Парагвай – 1:1
|
2014
|
Бразилия
|
Испания
|
Голландия – 1:5
|
2018
|
Россия
|
Германия
|
Мексика – 0:1
Итого: +9=4-6, мячи 21-17.
В 1934 году сборная Уругвая не приехала на чемпионат мира в Италию. (Кирилл БУРДАКОВ)