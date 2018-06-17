Германия впервые за 36 лет стартовала с поражения

Сборная Германии во второй раз в истории начала чемпионат мира с поражения. В 1982 году немцы в первом туре уступили команде Алжира со счетом 1:2. Однако несмотря на эту неудачу в итоге добрались до финала. На последних семи турнирах немцы стартовали исключительно с побед, причем в XXI веке забивали соперникам не менее четырех голов.

Первые матчи сборной Германии на чемпионатах мира

Год Страна Матч Результат 1934 Италия Бельгия – 5:2 3-е место 1938 Франция Швейцария – 1:1 1/8 финала 1954 Швейцария Турция – 4:1 Победа 1958 Швеция Аргентина – 3:1 4-е место 1962 Чили Италия – 0:0 1/4 финала 1966 Англия Швейцария – 5:0 2-е место 1970 Мексика Марокко – 2:1 3-е место 1974 ФРГ Чили – 1:0 Победа 1978 Аргентина Польша – 0:0 2-й гр.турнир 1982 Испания Алжир – 1:2 Финал 1986 Мексика Уругвай – 1:1 Финал 1990 Италия Югославия – 4:1 Победа 1994 США Боливия – 1:0 1/4 финала 1998 Франция США – 2:0 1/4 финала 2002 Корея/Япония Сауд.Аравия – 8:0 Финал 2006 Германия Коста-Рика – 4:2 3-е место 2010 ЮАР Австралия – 4:0 3-е место 2014 Бразилия Португалия – 4:0 Победа 2018 Россия Мексика – 0:1 ?

Итого: +13=4-2, мячи 50-13.

А вот для команды-чемпиона мира плохой старт является нормальным явлением. На пяти последних турнирах с победы (причем очень непростой) удалось начать только бразильцам в 2006 году. Франция-2002 уступила Сенегалу, Италия-2010 победила очки с Парагваем, Испания-2014 была разгромлена Голландией.

Первый матчи действующих чемпионов мира

Год Страна Чемпион Матч 1938 Франция Италия Норвегия – 2:1 (д.в.) 1950 Бразилия Италия Швеция – 2:3 1954 Швейцария Уругвай Чехословакия – 2:0 1958 Швеция ФРГ Аргентина – 3:1 1962 Чили Бразилия Мексика – 2:0 1966 Англия Бразилия Болгария – 2:0 1970 Мексика Англия Румыния – 1:0 1974 ФРГ Бразилия Югославия – 0:0 1978 Аргентина ФРГ Польша – 0:0 1982 Испания Аргентина Аргентина – 0:1 1986 Мексика Италия Болгария – 1:1 1990 Италия Аргентина Камерун – 0:1 1994 США Германия Боливия – 1:0 1998 Франция Бразилия Шотландия – 2:1 2002 Корея/Япония Франция Сенегал – 0:1 2006 Германия Бразилия Хорватия – 1:0 2010 ЮАР Италия Парагвай – 1:1 2014 Бразилия Испания Голландия – 1:5 2018 Россия Германия Мексика – 0:1

Итого: +9=4-6, мячи 21-17.

В 1934 году сборная Уругвая не приехала на чемпионат мира в Италию. (Кирилл БУРДАКОВ)