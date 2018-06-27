Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира

Сборная Германии, проиграв Корее (0:2), впервые в истории не смогла преодолеть первый групповой турнир чемпионата мира. Ранее немцы однажды покидали турнир после первого раунда (в 1934-м уступили Швейцарии в 1/8 финала) и однажды не попали в плей-офф (в 1982-м стали третьими во втором групповом турнире). (Кирилл БУРДАКОВ)
Cборная Германии на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Результат
|
1934
|
Италия
|
Отто НЕРЦ
|
3-е место
|
1938
|
Франция
|
Зепп ХЕРБЕРГЕР
|
1/8 финала
|
1954
|
Швейцария
|
Зепп ХЕРБЕРГЕР
|
Победа
|
1958
|
Швеция
|
Зепп ХЕРБЕРГЕР
|
4-е место
|
1962
|
Чили
|
Зепп ХЕРБЕРГЕР
|
1/4 финала
|
1966
|
Англия
|
Хельмут ШЕН
|
2-е место
|
1970
|
Мексика
|
Хельмут ШЕН
|
3-е место
|
1974
|
ФРГ
|
Хельмут ШЕН
|
Победа
|
1978
|
Аргентина
|
Хельмут ШЕН
|
2-й гр.турнир
|
1982
|
Испания
|
Юпп ДЕРВАЛЬ
|
Финал
|
1986
|
Мексика
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
Финал
|
1990
|
Италия
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
Победа
|
1994
|
США
|
Берти ФОГТС
|
1/4 финала
|
1998
|
Франция
|
Берти ФОГТС
|
1/4 финала
|
2002
|
Корея/Япония
|
Руди ФЕЛЛЕР
|
Финал
|
2006
|
Германия
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
3-е место
|
2010
|
ЮАР
|
Йоахим ЛЕВ
|
3-е место
|
2014
|
Бразилия
|
Йоахим ЛЕВ
|
Победа
|
2018
|
Россия
|
Йоахим ЛЕВ
|
4-е место в группе