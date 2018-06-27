Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира

Сборная Германии, проиграв Корее (0:2), впервые в истории не смогла преодолеть первый групповой турнир чемпионата мира. Ранее немцы однажды покидали турнир после первого раунда (в 1934-м уступили Швейцарии в 1/8 финала) и однажды не попали в плей-офф (в 1982-м стали третьими во втором групповом турнире). (Кирилл БУРДАКОВ)

Cборная Германии на чемпионатах мира

Год Страна Тренер Результат 1934 Италия Отто НЕРЦ 3-е место 1938 Франция Зепп ХЕРБЕРГЕР 1/8 финала 1954 Швейцария Зепп ХЕРБЕРГЕР Победа 1958 Швеция Зепп ХЕРБЕРГЕР 4-е место 1962 Чили Зепп ХЕРБЕРГЕР 1/4 финала 1966 Англия Хельмут ШЕН 2-е место 1970 Мексика Хельмут ШЕН 3-е место 1974 ФРГ Хельмут ШЕН Победа 1978 Аргентина Хельмут ШЕН 2-й гр.турнир 1982 Испания Юпп ДЕРВАЛЬ Финал 1986 Мексика Франц БЕККЕНБАУЭР Финал 1990 Италия Франц БЕККЕНБАУЭР Победа 1994 США Берти ФОГТС 1/4 финала 1998 Франция Берти ФОГТС 1/4 финала 2002 Корея/Япония Руди ФЕЛЛЕР Финал 2006 Германия Юрген КЛИНСМАНН 3-е место 2010 ЮАР Йоахим ЛЕВ 3-е место 2014 Бразилия Йоахим ЛЕВ Победа 2018 Россия Йоахим ЛЕВ 4-е место в группе

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей