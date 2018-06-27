19:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира


Сборная Германии, проиграв Корее (0:2), впервые в истории не смогла преодолеть первый групповой турнир чемпионата мира. Ранее немцы однажды покидали турнир после первого раунда (в 1934-м уступили Швейцарии в 1/8 финала) и однажды не попали в плей-офф (в 1982-м стали третьими во втором групповом турнире). (Кирилл БУРДАКОВ)

Cборная Германии на чемпионатах мира

Год

Страна

Тренер

Результат

1934

Италия

Отто НЕРЦ

3-е место

1938

Франция

Зепп ХЕРБЕРГЕР

1/8 финала

1954

Швейцария

Зепп ХЕРБЕРГЕР

Победа

1958

Швеция

Зепп ХЕРБЕРГЕР

4-е место

1962

Чили

Зепп ХЕРБЕРГЕР

1/4 финала

1966

Англия

Хельмут ШЕН

2-е место

1970

Мексика

Хельмут ШЕН

3-е место

1974

ФРГ

Хельмут ШЕН

Победа

1978

Аргентина

Хельмут ШЕН

2-й гр.турнир

1982

Испания

Юпп ДЕРВАЛЬ

Финал

1986

Мексика

Франц БЕККЕНБАУЭР

Финал

1990

Италия

Франц БЕККЕНБАУЭР

Победа

1994

США

Берти ФОГТС

1/4 финала

1998

Франция

Берти ФОГТС

1/4 финала

2002

Корея/Япония

Руди ФЕЛЛЕР

Финал

2006

Германия

Юрген КЛИНСМАНН

3-е место

2010

ЮАР

Йоахим ЛЕВ

3-е место

2014

Бразилия

Йоахим ЛЕВ

Победа

2018

Россия

Йоахим ЛЕВ

4-е место в группе
Корея - Германия

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

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