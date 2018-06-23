21:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Германия - Швеция: замененный Руди в ярости швырнул футболку в кресло


Неприятный инцидент произошел в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Швеции. На 25-й минуте хавбек бундестим Себастьян Руди разбил нос в столкновении с соперником.  

Медики долго пытались остановить ему кровь. В итоге Руди на 31-й минуте поменял Илкай Гюндоган

Замененный Руди в ярости швырнул футболку в кресло.

Трансляция матча Германия - Швеция

Германия - Швеция

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ