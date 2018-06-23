Германия - Швеция: прогноз букмекеров

В субботу, 23 июня, в Сочи пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Германии и Швеции сыграют на стадионе "Фишт". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на победу действующего чемпиона мира Германии с коэффициентом 1,54, на ничью – 4,33, а успех Швеции – 6,53.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Германия – Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь