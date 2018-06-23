Германия - Швеция: Гранквист и Классон сыграют с первых минут

Стал известен состав сборной Швеции на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии. С первых минут на поле появится хавбек "Краснодара" Виктор Классон и покидающий кубанский клуб Андреас Гранквист.
Стартовый состав шведов: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Клаэссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг - Берг, Тойвонен.
Германия - Швеция: чемпионат мира по футболу, анонс матча
Германия - Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)