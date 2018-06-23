Прогноз "Фонбет": Германия – фаворит матча со Швецией

23 июня на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Германии сыграет со сборной Швеции в рамках второго тура группы F. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Германия – Швеция, если встреча завершится безголевой ничьей. На победу сборной Германии со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 6.50, со счетом 3:0 – с коэффициентом 9.00. На победу Швеции со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 17.00, со счетом 3:1 – с коэффициентом 70.00. На ничью со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 8.50, со счетом 2:2 – с коэффициентом 22.00.

Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит сборная Германии. На победу команды Йоахима Лева принимаются ставки с коэффициентом 1.48, на победу Швеции – с коэффициентом 7.50, на ничью – с коэффициентом 4.60. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе сборной Германии. На победу немцев сделали ставку 98% игроков, на победу Швеции – 1%, на ничью – столько же.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито больше 2,5 гола. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 2,5 – за 1.95. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 87% игроков, на тотал меньше 2,5 – 13%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Германии – ее предпочли 83% клиентов "Фонбет". 7% игроков поставили на то, что команда Йоахима Лева не проиграет, 5% – на тотал больше 2,5. Тотал больше 1,5 выбрали 3% клиентов "Фонбет", победу Германии с форой (-1) – 2%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на то, что сборная Германии победит. Она входит в экспресс на сумму 900 000 рублей. В среднем на матч Германии и Швеции ставят 834 рубля.

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