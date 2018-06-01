Германия преждевременно огласила заявку на ЧМ-2018. Нойер – в составе

Немецкий футбольный союз раньше времени огласил заявку сборной Германии на чемпионат мира-2018, сообщает AS. По словам спортивного директора команды Оливера Бирхоффа, произошла техническая ошибка.

Состав действующих чемпионов мира, если верить ошибочно оглашенной заявке выглядит следующим образом:

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Бернд Лено ("Байер").

Защитники: Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Джошуа Киммих (все – "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Йонас Хектор ("Кельн"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), .

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Месут Езил ("Арсенал", Англия), Марко Ройс ("Боруссия" Д).

Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Томас Мюллер ("Бавария"), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия).

Таким образом, из расширенного списка в окончательную заявку не попадут Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Джонатан Та ("Байер"), Нильс Петерсен ("Фрайбург") и Себастьян Руди ("Бавария").

Примечательно, что в окончательную заявку включен Мануэль Нойер, не игравший из-за травмы с 16 сентября по 19 мая.

Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу