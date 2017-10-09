Германия повторила рекорд Испании, победив во всех матчах отборочного турнира ЧМ

Сборная Германии повторила рекорд Испании, победив во всех десяти матчах квалификационного турнира чемпионата мира. Немцы стали второй европейской командой, которой удалось достичь такого результата.

Сегодня команда Йоахима Лева разгромила Азербайджан со счетом 5:1 и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира. Напомним, что испанцы установили рекорд в отборе на международный турнир к 2010 году, который в итоге и выиграли.