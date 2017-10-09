Германия повторила рекорд Испании, победив во всех матчах отборочного турнира ЧМ

Сборная Германии повторила рекорд Испании, победив во всех десяти матчах квалификационного турнира чемпионата мира. Немцы стали второй европейской командой, которой удалось достичь такого результата.
Сегодня команда Йоахима Лева разгромила Азербайджан со счетом 5:1 и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира. Напомним, что испанцы установили рекорд в отборе на международный турнир к 2010 году, который в итоге и выиграли.
Генри Морган
Немцы вне конкуренции!) Молодцы! На самом деле, ещё летом, после того, как они впервые в истории, фактически молодёжным составом выиграли Кубок Конфедераций, стало ясно, что они (немцы) - первые претенденты на победу в World Cup-2018. Есть ещё бразильцы, но немцы выглядят подинамичней и посерьёзней. Хотя, бразильцы тоже внушают! Неймар и партнёры " матереют буквально на глазах". А так, хороших, мощных команд хватает. Чемпионат Мира обещает стать одним из самых интересных в истории.
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