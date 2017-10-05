Германия одержала девятую победу и вышла на чемпионат мира

Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Северную Ирландию - 3:1. Счет в этой встрече мощным ударом из-за пределов штрафной открыл защитник Себастьян Руди на второй минуте. Еще по одному мячу забили Сандро Вагнер и Джошуа Киммих. Гол престижа на счету Джоша Магенниса.

Эта победа стала для Германии девятой в отборочном турнире. Команда оформила первое место в группе С и выход на чемпионат мира-2018. Северная Ирландия заняла второе место и претендует на выход в стыковые матчи.

В еще одном поединке Норвегия разгромила Сан-Марино - 8:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Мохамед Эльюнусси.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Северная Ирландия - Германия - 1:3 (0:2)

Голы: Руди, 2 (0:1). Вагнер, 21 (0:2). Киммих, 86 (0:3). Магеннис, 90+3 (1:3).

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Маколи, Дж.Эванс, Ходсон (Даллас, 46), К.Эванс (Сэвилл, 80), Дэйвис, Норвуд, Брант, Лафферти (Вашингтон, 69), Магеннис.

Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Мюллер (Штиндль, 83), Кроос, Руди, Горецка (Эмре Джан, 66), Дракслер (Сане, 72), Вагнер.

Судья: Маккели (Голландия).

05 октября. Белфаст. Стадион "Windsor Park".

Сан-Марино - Норвегия - 0:8 (0:4)

Голы: Хенриксен, 8 (0:1). Кинг, 14 - с пенальти (0:2). Кинг, 17 (0:3). М.Эльюнусси, 40 (0:4). М.Эльюнусси, 48 (0:5). Сельнес, 59 (0:6). М.Эльюнусси, 68 (0:7). Линнес, 87 (0:8).

Сан-Марино: А.Симончини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Гасперони, М.Берретти, Червеллини (Ринальди, 80), Ф.Берарди (Бонини, 67), Бернарди (Томассини, 89).

Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Линнес, Вальсвик, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, М.Эльюнусси (Т.Эльюнусси, 71), Берге (Сельнес, 46), Кинг (Седерлунд, 62), Серлот.

Предупреждения: Червеллини, 48. Гасперони, 51. Д.Симончини, 57. Чеволи, 90+1.

Судья: Даллас (Шотландия).

05 октября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

Турнирная таблица отбора чемпионата мира-2018 здесь