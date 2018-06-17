Германия - Мексика: 39-летний Маркес сыграл на пятом ЧМ, повторив рекорд Карбахаля, Маттеуса и Буффона

Полузащитник сборной Мексики Рафаэль Маркес вышел на замену в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии. Таким образом, 39-летний хавбек сыграл на пятом чемпионате мира в карьере. Он принимал участие в ЧМ-2002, 2006, 2010 и 2014.
По участиям в мировых первенствах он повторил рекорд соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона.
Для Маркеса это 146-я игра в составе национальной команды. Он сравнялся с Андресом Гуардадо, который сегодня играет с первых минут, а также с Павлом Пардо и Херардо Торрадо. Все они по играм за сборную Мексики уступают только Клаудио Суаресу (177).
Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).
- Сборная Германии (Футбол)
- Лотар Маттеус
- Андрес Гуардадо
- Сборная Мексики (футбол)
- Джанлуиджи Буффон
- Рафаэль Маркес