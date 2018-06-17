17:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Германия - Мексика: 39-летний Маркес начнет свой пятый ЧМ в запасе


Стал известен состав сборной Мексики на матч группового турнира ЧМ-2018 против Германии. 39-летний Рафаэль Маркес начнет встречу на скамейке запасных. Для экс-игрока "Барселоны" это пятый чемпионат мира. Он повторил рекорд соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона.

Стартовый соств сборной Мексики: Очоа - Сальседо, Морено, Айяла, Гальярдо - Гуардадо, Эррера, Лаюн - Вела, Лосано, Эрнандес.

Германия - Мексика, чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

К комментариям
0
Материалы других СМИ