Германия - Мексика: 39-летний Маркес начнет свой пятый ЧМ в запасе

Стал известен состав сборной Мексики на матч группового турнира ЧМ-2018 против Германии. 39-летний Рафаэль Маркес начнет встречу на скамейке запасных. Для экс-игрока "Барселоны" это пятый чемпионат мира. Он повторил рекорд соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона.
Стартовый соств сборной Мексики: Очоа - Сальседо, Морено, Айяла, Гальярдо - Гуардадо, Эррера, Лаюн - Вела, Лосано, Эрнандес.
Германия - Мексика, чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)