Германия - Мексика: 31-летний Гуардадо обходит 39-летнего Маркеса по матчам за сборную

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо вышел в стартовом составе на матч чемпионата мира-2018 против Германии. Для 31-летнего хавбека это 146-я игра в составе национальной команды. По этому показателю он обходит 39-летнего Рафаэля Маркеса, который поехал уже на свой пятый чемпионат мира, но сегодняшнюю игру начинает в запасе.

Гуардадо догнал по играм двух соотечественников Павла Пардо и Херардо Торрадо и уступает только Клаудио Суаресу (177).

Форвард мексиканцев Хавьер Эрнандес проводит 103-й матч за сборную.

Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

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