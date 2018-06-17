Германия - Мексика: прогноз букмекеров

В воскресенье, 17 июня, в Москве пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Лужники" сыграют сборные Германии и Мексики. Начало встречи – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы чемпиона мира-2014 и обладателя Кубка конфедерации-2017 Германии на победу с коэффициентом 1,47, на ничью – 4,34, а успех мексиканцев – 7,14.

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Германия – Мексика: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)