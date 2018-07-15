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Гэри Невилл: "Кейн не был похож на себя в трех матчах плей-офф"


Бывший защитник сборной Англии Гэри Невилл считает, что капитану "трех львов" Харри Кейну, скорее всего, никто не сможет помешать в споре за звание лучшего бомбардира чемпионата мира.

 
Суббота. Санкт-Петербург. Бельгия - Англия - 2:0. Харри КЕЙН благодарит болельщиков за поддержку.Англия возвращается в элиту

На турнире в России форвард забил шесть мячей (три из них – с пенальти). Пять из шести мячей он забил в матчах с Тунисом и Панамой. Форвард не отличался с 1/8 финала, когда реализовал одиннадцатиметровый во встрече с Колумбией (1:1, пенальти – 4:3). В итоге сборная Англии заняла четвертое место, уступив в матче за третье место Бельгии (0:2).

– Кейн, скорее всего, получит "Золотую бутсу" чемпионата мира, но после того, как закончилось основное время в матче с Колумбией, он не был похож сам на себя, – цитирует Sky Sports Невилла. – В дополнительное время 1/8 финала, а также в играх против Швеции, Хорватии и Бельгии он был не тот. Думаю, он не в форме. Во втором тайме матча с бельгийцами у него были хорошие моменты, но он не использовал их.

Можно говорить о полузащитниках, но правда в том, что Кейн не был похож на себя в трех последних матчах. Это сыграло свою роль. Он может сделать разницу и создать гол из ничего.

Напомним, ближайшими преследователями Кейна из тех, кто сыграет в финале ЧМ-2018, являются французы Кильян Мбаппе и Антуан Гризманн. У каждого из них по три мяча.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

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