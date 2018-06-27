Гэри Кэйхилл: "Мертенс явно приличный парень"

Защитник сборной Англии Гэри Кэйхилл в преддверии встречи с Бельгией отметил, что считает нападающего бельгийцев Дриса Мертенса порядочным человеком. Он вспомнил эпизод, когда получил травму из-за толчка Мертенса в товарищеском матче перед Евро-2012.

– После этого мы увиделись с ним в отпуске спустя несколько лет, – цитирует The Telegraph Кэйхилла. – Я был в ресторане, а он нашел время, чтобы подойти и извиниться за ту ситуацию, о которой я уже забыл. Уважаю его за это. Он не обязан был так поступать, он даже не знал меня, а я его. Но он подошел и извинился за то, что было несколько лет назад. Мы пожали друг другу руки, и я сказал, что все забыто. Это явно очень приличный парень.

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