Георгий Лория: "Грузия не удовлетворена результатом, поскольку мы играли хорошо"

Вратарь "Анжи" и сборной Грузии Георгий Лория после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уэльса (0:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Голкипер также добавил, что команда не удовлетворена результатом встречи.

– Естественно, что нас не устраивает результат, поскольку мы играли хорошо и грамотно держали мяч, – цитирует Fanebi Лорию. – У нас был момент, но, к сожалению, мы не смогли его реализовать.

Я хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, который вселил в меня уверенность. Я не волновался, наоборот, играя дома, фанаты поддерживали меня, и за это я хочу поблагодарить их.