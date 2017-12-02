Генсек УАФ: "После жеребьевки подходили люди и поздравляли Уругвай с проходимой группой"

Генсек Уругвайской ассоциации футбола Алехандро Балби отметил, что команда довольна жеребьевкой чемпионата мира-2018, которая состоялась в пятницу в Кремле. Уругвай сыграет с Египтом (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравией (20 июня, Ростов-на-Дону) и Россией (25 июня, Самара).

- Нам не нужно жаловаться на итоги жеребьевки, - приводит Ovacion слова Балби. - После нее люди подходили нам и поздравляли с проходимой группой. Но не стоит недооценивать соперников. Египет выиграл африканский отбор, некоторые игроки выступают в Англии.

С размещением проблем не будет, потому что нам достались крупные города. Но они достаточно далекие. Екатеринбург, например, вообще расположен в Азии.