Генсек Совета Европы рад победе сборной России над Египтом

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным назвал проведение чемпионата мира-2018 весьма успешным. Также он поздравил главу государства с победой сборной России над Египтом (3:1).

– Хотел бы поздравить с весьма успешным проведением чемпионата мира по футболу, – сказал Ягланд. – Мы вчера (разговор состоялся 20 июня. – Прим. "СЭ") обедали с друзьями, но так, вполглаза, смотрели матч между Россией и Египтом, и были очень рады тому, что вы победили.

Сборная России после двух туров в группе A домашнего чемпионата мира занимает первое место, набрав 6 очков. Команда под руководством Станислава Черчесова досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

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