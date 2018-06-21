Генсек ООН пожелал сборной России продолжить победную серию на чемпионате мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пожелал сборной России удачи в оставшихся матчах чемпионата мира. В первых двух поединках россияне одержали победы и обеспечили себе выход в 1/8 финала.

– Я надеюсь, что очень хорошие результаты в первых двух матчах будут иметь продолжение в ближайшем будущем, – цитирует "Р-Спорт" Гутерреша. – Я согласен, это будет большой радостью для российской публики.

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