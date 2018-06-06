Генсек Мексиканской федерации футбола отреагировал на оргию игроков с 30 проститутками

Генеральный секретарь Мексиканской федерации футбола Гильермо Канту отметил, что игроки национальной команды не будут наказаны за оргию с 30 проститутками перед отъездом на ЧМ-2018.



В вечеринке, которая прошла вечером в субботу, 2 июня, приняли участие Гильермо Очоа, Хесус Гальярдо, Рауль Хименес, Карлос Сальседо, Марко Фабиан, Эктор Эррера и Джовани и Хонатан Дос Сантосы.

- Это действительно сложный вопрос, всегда есть риск, когда у игроков появляется свободное время, - цитирует A Bola Канту. - Их поведение и поступки могут идти вразрез с чьими-то ценностями. Тем не менее, подобные действия игроков не отражаются на их работе, а значит, они не нарушают никаких правил.

Мексика в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

30 проституток и река алкоголя. Игроки сборной Мексики перед ЧМ-2018 устроили оргию