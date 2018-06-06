Генсек ФИФА Самура: "Россия - самая гостеприимная страна, где мне удалось побывать"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура назвала Россию самой гостеприимной страной из всех, которые она посещала. Сегодня она посетила презентацию проекта "Владимир-культурная столица ЧМ-2018".

- Прежде чем приехать сюда, я была наслышана много о России, - цитирует ТАСС Самуру. - Это мой второй визит за два года, и это самая гостеприимная страна, где мне удалось побывать за мои 55 лет жизни. Я действительно серьезно об этом говорю. Мне не хватает моего офиса для того, чтобы разместить все подарки, подаренные мне в России.

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