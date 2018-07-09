Генсек ФИФА поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации чемпионата мира 2018 года. Мероприятие прошло в волонтерском центре на стадионе "Лужники".

Также в мероприятии приняли участие бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший нападающий сборной Бразилии Жулиу Баптиста, бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, посол чемпионата мира Яна Чурикова. Во время экскурсии по волонтерскому центру Самура сыграла в настольный теннис с бывшим нападающим сборной Бразилии Жулио Баптистой.

- Я очень рада находиться здесь, и хотелось бы от всей души сказать, что именно во многом благодаря вам этот праздник получается таким ярким. Приехав сюда, в Москву, три недели назад, первое, что я увидела - это ваши улыбки. Именно вы - душа и сердце чемпионата мира, - цитирует ТАСС Самуру.

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