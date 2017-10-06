Генрих Мхитарян: "Это позор. Ответственность за поражение от Польши беру на себя"

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Польши (1:6) отметил, что не может объяснить крупное поражение. Хавбек взял ответственность за результат на себя.

- Проблемы есть везде. Мы должны сделать все, чтобы подобное в матче с Казахстаном не повторилось, - приводит News.am слова Мхитаряна. - Просто нет слов. Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку.