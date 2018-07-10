Генпрокурор Украины атаковал страницу ФИФА в Фейсбуке, но оставил путь для маневров

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оставил свой комментарий на странице ФИФА в Фейсбуке, информирует "Страна.ua".

Ранее пользователи Фейсбука из Украины организовали флешмоб в поддержку хорватского защитника Домагоя Виды​, который после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 - по пенальтии) записал вместе с членом делегации Огненом Вукоевичем скандальное видео, на котором прокричал "Слава Украине". Игрок подвергся критике за такое поведение.

Желающим поддержать футболиста украинцам предлагается зайти на официальную страницу ФИФА и поставить ей одну звезду. При этом нужнло написать комментарий - "Слава Украине!".

Луценко именно так и сделал, однако оценил организацию в три звезды, а не в одну. Пользователям Фейсбука такой поступок не понравился. Они отмечают, что такой оценкой Луценко оставляет себе путь для отступления.