Генподрядчик оценил готовность "Мордовия Арены" в 75 процентов

Заместитель гендиректора ПСО "Казань", генерального подрядчика строительства "Мордовия Арены", Дмитрий Догадов сообщил, что стадион, на котором будут сыграны матчи чемпионата мира 2018 года, готов на 75 процентов. По его словам, в ближайшее время на арене начнутся монтаж кровли и установка кресел.

– На сегодняшний день процент готовности стадиона в Саранске оценивается в 75 процентов, – цитирует "Р-Спорт" Догадова. – Трудностей, которые бы не позволили сдать объект до конца года, никаких нет. Строительно-монтажные работы будут завершены. Пуско-наладочные работы могут занять еще какое-то время. Буквально завтра будет завершен процесс раскружаливания металлических конструкций крыши, что позволит начать монтаж кровли, а также покрытие трибун и установку кресел.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На "Мордовия Арене" будут сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства.