Геннадий Орлов: "В Дзюбе проснулся футбольный зубр!"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов похвалил форварда сборной России Артема Дзюбу после поражения от Уругвая (0:3).

– Что понравилось в игре сборной?

– Боевой дух во втором тайме. И однозначно нужно выделить Дзюбу. Форвард – молодец, не опускал рук, вел борьбу. Я думал, что Смолов его заменит. Нет, Артем остался. Не попросил замены, выдержал, проявил характер. В нем проснулся футбольный зубр! Сколько единоборств выиграл!

– Как вам, кстати, Смолов?

– Федор немножко потерялся. Конкуренция с Дзюбой на него повлияла. Смолов должен где-то себя пересилить. Видно, что ему трудно. Федор не может быть таким полезным, как Артем, так как он прежде всего зависимый игрок. А Дзюба же многое придумает сам, опускается глубоко, бьется! Его КПД выше, чем у форварда "Краснодара". Но в любом случае не нужно сейчас нагнетать истерию. Просто посмотрите на состав уругвайцев.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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