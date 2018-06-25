Геннадий Орлов: "Самедов как-то зажался на поле. У сборной вылезли наружу старые комплексы"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча Россия - Уругвай (0:3) выразил мнение, что Алексей Миранчук оказался не готов к игре на таком уровне. Он также пожурил Александра Самедова.

– Миранчук явно не дотягивает до уровня Головина?

– К сожалению, это так. Был один эпизод, когда он начал драться за мяч в середине. Тогда я подумал, что он может что-то перевернуть. Но это оказалось лишь единичным случаем. В целом Алексей выглядел на таком уровне как юноша. Понятно, что ему противостояли футбольные монстры. Однако все равно надо биться! Головин как раз уже мужик, никого не боится, ведет борьбу в центре поля, выгрызает мячи.

– Самедов раз за разом подавал со стандартов в никуда...

– Да уж, удивительное дело. Александр – опытный человек, ключевой исполнитель в команде Черчесова. Однако сегодня как-то зажался. Это же комплекс. Надо быть раскрепощенным, как в первых двух матчах. Значит, все-таки Уругвай давил на нас своим авторитетом. Старые комплексы вылезли наружу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова - здесь

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