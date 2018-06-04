Геннадий Орлов: "Непопадание Рауша и Нойштедтера в заявку - влияние руководства страны"

Телекомментатор Геннадий Орлов назвал политическим ходом решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включить натурализованных защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера в заявку на чемпионат мира.
– Этим двум натурализовавшимся футболистам – Нойштедтеру и Раушу – неприятно, конечно, было узнать состав сборной, – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.
Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих.
Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нём хорошие. Так уж получилось.
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- Геннадий Орлов
Бронзовый Солдат
Дедушка Гена,ну что ты несёшь? АстАнАвись!
20:48
Levbereg
Не Эксперт Орлов боярышника что ли накатил? Походу, он постоянно глушит. Ничем иначе не объяснить ту дичь, что он все время несет. 20:07_______________________Орлов не укроп, боярышник его не прет. Орлов- птица вольная, но мысль про дичь прикольная.
20:47
SpaMan
ГСО что-то разошёлся. Опять камеру забыли выключить?
20:40
Serenky25
Не надо надумывать. Просто Саламыч злопамятный. Он им поход в ресторан не забыл.
20:33
баламошка
Маразм.
20:21
Ivarr
Очень может быть, у нас в футбол в кабинетах играют.
20:15
Arkadiy1976
Орлов и в своём возрасте умнее многих, он знает, как в СССР дела делались. Поэтому ССР и развалился.
20:11
консеЧ
Так и есть...
20:10
Не Эксперт
Орлов боярышника что ли накатил? Походу, он постоянно глушит. Ничем иначе не объяснить ту дичь, что он все время несет.
20:07
lokki52
Геннадий,извини,тебя забыли спросить...
20:06
ДжЫмкО
Старческое слабоумие, увы, неизлечимо
19:56