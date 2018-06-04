19:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Геннадий Орлов: "Непопадание Рауша и Нойштедтера в заявку - влияние руководства страны"

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Телекомментатор Геннадий Орлов назвал политическим ходом решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включить натурализованных защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера в заявку на чемпионат мира.

– Этим двум натурализовавшимся футболистам – Нойштедтеру и Раушу – неприятно, конечно, было узнать состав сборной, – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.

Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих.

Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нём хорошие. Так уж получилось.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Бронзовый Солдат

Дедушка Гена,ну что ты несёшь? АстАнАвись!

20:48

Levbereg

Не Эксперт Орлов боярышника что ли накатил? Походу, он постоянно глушит. Ничем иначе не объяснить ту дичь, что он все время несет. 20:07_______________________Орлов не укроп, боярышник его не прет. Орлов- птица вольная, но мысль про дичь прикольная.

20:47

SpaMan

ГСО что-то разошёлся. Опять камеру забыли выключить?

20:40

Serenky25

Не надо надумывать. Просто Саламыч злопамятный. Он им поход в ресторан не забыл.

20:33

баламошка

Маразм.

20:21

Ivarr

Очень может быть, у нас в футбол в кабинетах играют.

20:15

Arkadiy1976

Орлов и в своём возрасте умнее многих, он знает, как в СССР дела делались. Поэтому ССР и развалился.

20:11

консеЧ

Так и есть...

20:10

Не Эксперт

Орлов боярышника что ли накатил? Походу, он постоянно глушит. Ничем иначе не объяснить ту дичь, что он все время несет.

20:07

lokki52

Геннадий,извини,тебя забыли спросить...

20:06

ДжЫмкО

Старческое слабоумие, увы, неизлечимо

19:56

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