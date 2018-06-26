Геннадий Орлов: "Акинфеев виноват в первом голе. Стоял не в том углу"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев виноват в первом пропущенном голе в матче чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:3). Также он посетовал на то, что фарт отвернулся от россиян.

- Кто виноват в первом пропущенном голе?

– Акинфеев. Есть же вратарский закон. Ты должен брать на себя тот угол, который не закрывает "стенка". Игорю нужно было расположиться не в ближнем, а в дальнем углу. В итоге пропустил, занял неверную позицию посередине. Суарес пробил сильно – Акинфеев не успел. На повторе даже видно, что наш голкипер сделал движение вправо. Он все-таки думал, что форвард "Барселоны" будет перекидывать "стенку". Этот риск со стороны Игоря себя не оправдал.

– А второй мяч – несчастный случай?

– Конечно. Рикошет, отскок – везение уругвайцев. Фарт от нас отвернулся. Но не стоит забывать, что России везло в первых двух матчах. Достаточно вспомнить первый гол в ворота Египта. То есть, это возврат за те удачные моменты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова здесь