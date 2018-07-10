Генконсулы Франции и Бельгии довольны атмосферой ЧМ-2018

Генконсулы Бельгии и Франции в Петербурге Ханс Тимбремонт и Уго де Шаваньяк назвали атмосферу чемпионата мира в России прекрасной.

- Я посетил фестиваль болельщиков и увидел, что атмосфера была прекрасная, все болельщики это подтвердили, - цитирует "Р-Спорт" де Шаваньяка. - Этот кубок мира вне зависимости от красоты самого спортивного события сыграл полезную роль в противоречие со многими стереотипами, которые могут существовать о России

- В последние недели я мог видеть, как русские хорошо принимали болельщиков всех национальностей, - заявил Тимбремонт.

Напомним, сборные Франции и Бельгии сыграют друг с другом в полуфинале турнира во вторник, 10 июля. Матч пройдет в Санкт-Петербурге в 21.00 по московскому времени.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)