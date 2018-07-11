Гендиректор оргкомитета "Россия-2018": "Не понимаем, зачем привносить в футбол политические лозунги"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин - об итогах первого полуфинала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии (1:0), а также поступке хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

– Встреча оправдала ваши ожидания? – вопрос Сорокину.

– Хороший, яркий и интересный матч: соперники создали немало моментов. По игре большой разницы между командами не было – просто Франция забила, а Бельгия нет.

– По телекартинке полуфинал получился не самым ярким, на трибуне возникло другое ощущение?

– Нужно учитывать, что идет концовка мощного и насыщенного турнира. Футболисты могли немного устать. Конечно, в последние три недели они испытывали огромное напряжение и это начинает сказываться. Но при этом игроки – профессионалы высочайшего класса, естественно продолжат показывать хороший футбол.

– Как считаете, будущий чемпион мира определялся в Петербурге?

– Обычно это происходит в финале, а у нас еще его второго участника нет. (Смеется.)

– В таком случае, у Англии или Хорватии завтра больше шансов?

– Оценивать сложно. У англичан хороший коллектив, хорваты способны показать достойную игру. Думаю, в на поле Лужников тоже будет жарко.

– Высказывание хорватов Виды и Вукоевича об Украине стало самой обсуждаемой темой последних дней. Как вы оцениваете их поведение?

– Реакция может быть только отрицательная. Мы не понимаем, зачем привносить в футбол политические лозунги. Естественно, не поддерживаем такие моменты. В ФИФА есть дисциплинарные органы, они рассматривают подобные вещи и выносят решения.

– Их поступок повлияет на то, за кого станете болеть?

– Это никак не связано с футболом – только с каким-то странным поведением конкретных людей. (Арман МКРТЧЯН)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ