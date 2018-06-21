Гендиректор оргкомитета "Россия-2018": "На матче Франция - Перу на "Екатеринбург Арене" яблоку было негде упасть"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал "СЭ" посещаемость игры в группе С Франция – Перу (1:0), которая состоялась в Екатеринбурге. По официальным данным ФИФА на стадионе присутствовало 32 789 зрителей при вместимости 33 061. При этом телеграмм-канал "Незыгарь" сообщил, что оказались заполнены не все места.

- Шутите что ли - полный стадион, свободных кресел нет, - эмоционально заявил Сорокин. - Могу видео прислать, вы сами посмотрите. Повторю - ни одного свободного места нет. Здесь яблоку негде упасть было. (Арман МКРТЧЯН)

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