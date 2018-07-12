Гендиректор оргкомитета "Россия-2018": "Что думаю о финале ЧМ Франция – Хорватия? Он точно станет интересным"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин – об итоге матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором Хорватия победила в дополнительное время Англию (2:1) и теперь встретится в решающей встрече турнмра с Францией (15 июля, Лужники, 18.00 по Москве).
- Хорватия заслуженно вышла в финал?
- Не бывает такого, чтобы туда попадали случайно. Кто забивает в полуфинале, тот и выходит потом на главный матч чемпионата.
- Как вам вообще пара Франция - Хорватия?
- Может быть, перед началом турнира никто подобного не ожидал, но это футбол. Здесь незаслуженно ничего не происходит. И Англия, и Хорватия сильны, но так вот сложилась ситуация на поле. Балканцам нельзя отказать в характере - бились за каждый мяч, показали твердость духа. Финал точно станет интересным.
- Для турнира хорошо, что получился далеко не самый очевидный состав финала?
- Сейчас уже такая фаза, когда нет такого - хорошо или плохо. Конечно, мы как россияне хотели видеть нашу сборную там, но вышли те, кто выиграл.
- Кого будете поддерживать 15 июля?
- Никого. Оргкомитет не может этого делать, потому что одинаково беспристрастен ко всем сборным.
- Но если Хорватия победит, то можно потом говорить, что Россия уступила дорогу будущим чемпионам мира.
- Согласен. Интересная мысль (Смеется.). В принципе нашей сборной никакие оправдания не нужны – как и поводы для дополнительного внутреннего комфорта. Мне кажется, что мы тоже всем показали, что умеем биться и демонстрировать достойный футбол. И уж точно команду Черчесова не стыдно. (Арман МКРТЧЯН)
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- Алексей Сорокин (руководитель)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)