19:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гендиректор "Крыльев" доволен организацией первого тестового матча на "Самара Арене"

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Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков доволен уровнем проведения тестового матча на стадионе чемпионата мира-2018. Игра состоялась сегодня, самарский клуб в рамках 35-го тура ФНЛ одержал волевую победу над "Факелом" (2:1).

- Я очень доволен. Шикарная атмосфера, стадион просто сумасшедший, - цитирует ТАСС Шашкова. - Прекрасное поле, нет слов описать эмоции. Ну и плюс игра получилась можно сказать "от ножа", которая заставила зрителей понервничать, но такую игру и любят болельщики.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5168305

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kaop39

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

20:22

Верю в Крылья

Да уж, после такой игры "сердечников" прибавилось....

19:51

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