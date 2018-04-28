Гендиректор "Крыльев" доволен организацией первого тестового матча на "Самара Арене"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков доволен уровнем проведения тестового матча на стадионе чемпионата мира-2018. Игра состоялась сегодня, самарский клуб в рамках 35-го тура ФНЛ одержал волевую победу над "Факелом" (2:1).

- Я очень доволен. Шикарная атмосфера, стадион просто сумасшедший, - цитирует ТАСС Шашкова. - Прекрасное поле, нет слов описать эмоции. Ну и плюс игра получилась можно сказать "от ножа", которая заставила зрителей понервничать, но такую игру и любят болельщики.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь