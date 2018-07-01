Ген Седзи: "Хотим написать новую страницу в истории японского футбола"

Защитник сборной Японии Ген Седзи заявил, что его команда будет стремиться к победе в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии и впервые выйти в четвертьфинал турнира. Встреча состоится 2 июля и начнется в 21.00 мск.

– Мы очень хотим написать новую страницу в истории японского футбола и выйти в 1/4 финала, - цитирует ТАСС Седзи. - Мы сейчас физически и ментально готовимся к матчу со сборной Бельгии.

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