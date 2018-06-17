Где ВАР? Почему засчитан гол швейцарцев?

Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию.

На 50-й минуте матча чемпионата мира Бразилия – Швейцария произошел очередной момент, вызвавший вопросы к судьям и их начальникам. Мексиканский рефери Сесар Рамос засчитал взятие ворот южноамериканцев. Хотя в том моменте Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию.

Почему ошибку судьи не исправил видеоарбитр из Италии Паоло Валери? Почему Рамос так быстро возобновил матч? Ответов на эти вопросы на данный момент нет. (Александр БОБРОВ)

Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча