22:35 17 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Где ВАР? Почему засчитан гол швейцарцев?

Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию. Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию. Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию. Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию. Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию. Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию.
Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию.

На 50-й минуте матча чемпионата мира БразилияШвейцария произошел очередной момент, вызвавший вопросы к судьям и их начальникам. Мексиканский рефери Сесар Рамос засчитал взятие ворот южноамериканцев. Хотя в том моменте Цубер перед тем, как нанести удар, толкнул в спину Миранду и выиграл позицию.

Почему ошибку судьи не исправил видеоарбитр из Италии Паоло Валери? Почему Рамос так быстро возобновил матч? Ответов на эти вопросы на данный момент нет. (Александр БОБРОВ)

Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча

 

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