Газзаев в шутку пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на чемпионате мира

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев в программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ отметил, что выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира-2018 станет успехом.

Ведущий Тигран Кеосоян вспомнил, как Газзаев, будучи тренером ЦСКА, обещал сбрить усы в случае победы армейцев в Кубке УЕФА в 2015 году. Однако оба сказали, что это была выдумка журналистов, и тренер такого обещания не давал.

- Вы же знаете, что это делать вам не придется, но если вдруг сборная России станет чемпионом мира-2018, то… Скажите, что вы сделаете, - сказал Кеосоян.

- Если сборная России станет чемпионом мира, то я обязательно сбрею усы, - ответил Газзаев.