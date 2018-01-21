13:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Газзаев в шутку пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на чемпионате мира

Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Антон СЕРГИЕНКО
Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Антон СЕРГИЕНКО
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев в программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ отметил, что выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира-2018 станет успехом.

Ведущий Тигран Кеосоян вспомнил, как Газзаев, будучи тренером ЦСКА, обещал сбрить усы в случае победы армейцев в Кубке УЕФА в 2015 году. Однако оба сказали, что это была выдумка журналистов, и тренер такого обещания не давал.

-  Вы же знаете, что это делать вам не придется, но если вдруг сборная России станет чемпионом мира-2018, то… Скажите, что вы сделаете, - сказал Кеосоян.

- Если сборная России станет чемпионом мира, то я обязательно сбрею усы, - ответил Газзаев.

Дополнительная информация

http://www.ntv.ru/peredacha/pilorama/m55820/o484136/video/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Artillero

Опять Газзаева эмоциональность подводит. Человек идет в лидерах по лизанию ж... у Верховного и Главного Командующего, а потеряв усы, снизит качество услуги и потеряет в статусе.

17:37

Dymanomashina

Уже обещал раз, слово не держит

16:04

Millwall82

Я же выложил просто мнение о фк "Алании" и кем считают Газаева на Родине.

16:03

Митяй Антибомж

Опять фуфло толкает.

16:02

Владислав

С таким же отсутствием риска, он мог пообещать и женщиной стать...

15:47

Rastan

...Валерия....

15:17

Rastan

А вот, Юрий Газзаев( троюродный брат Валерия),долго работавший в ФНЛ, назначен главным тренером Спартака (бывшая Алания)Владикавказ и попробует возродить большой футбол в Осетии, так богатой футбольными талантами.Звмечу,что тренерские карьеры троюродных братьев никогда не пересекались. Сын Влерия Газзаева - Владимир, непосредственно поучаствовавший в судьбе Алании, совсем недавно стал тренером грузинской команды Рустави...

15:16

Dr Death

он уже один раз сбрил только где не уточнил))))

15:11

Millwall82

Мог бы ведь напрячь водочных магнатов, как в 93-96, но не стал.

14:57

Flamenco

Газзаев никогда не сбреет усы, потому как потом его невозможно будет распознать

14:48

Flamenco

Ведущий Тигран Кеосоян вспомнил, как Газзаев, будучи тренером ЦСКА, обещал сбрить усы в случае победы армейцев в Кубке УЕФА в 2015 году. Однако оба сказали, что это была выдумка журналистов, и тренер такого обещания не давал... __________________________________________ получается журналисты не в курсе или не в состоянии хотя бы вспомнить, в каком году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА?.... СТЫДНО Самозванцы

14:46

tramvaj

Обманувшему единожды веры нет.

14:36

asd2016

не смешно, гражданин соврамши

14:30