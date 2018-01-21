Газзаев в шутку пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на чемпионате мира

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев в программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ отметил, что выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира-2018 станет успехом.
Ведущий Тигран Кеосоян вспомнил, как Газзаев, будучи тренером ЦСКА, обещал сбрить усы в случае победы армейцев в Кубке УЕФА в 2015 году. Однако оба сказали, что это была выдумка журналистов, и тренер такого обещания не давал.
- Вы же знаете, что это делать вам не придется, но если вдруг сборная России станет чемпионом мира-2018, то… Скажите, что вы сделаете, - сказал Кеосоян.
- Если сборная России станет чемпионом мира, то я обязательно сбрею усы, - ответил Газзаев.
Artillero
Опять Газзаева эмоциональность подводит. Человек идет в лидерах по лизанию ж... у Верховного и Главного Командующего, а потеряв усы, снизит качество услуги и потеряет в статусе.
17:37
Dymanomashina
Уже обещал раз, слово не держит
16:04
Millwall82
Я же выложил просто мнение о фк "Алании" и кем считают Газаева на Родине.
16:03
Митяй Антибомж
Опять фуфло толкает.
16:02
Владислав
С таким же отсутствием риска, он мог пообещать и женщиной стать...
15:47
Rastan
...Валерия....
15:17
Rastan
А вот, Юрий Газзаев( троюродный брат Валерия),долго работавший в ФНЛ, назначен главным тренером Спартака (бывшая Алания)Владикавказ и попробует возродить большой футбол в Осетии, так богатой футбольными талантами.Звмечу,что тренерские карьеры троюродных братьев никогда не пересекались. Сын Влерия Газзаева - Владимир, непосредственно поучаствовавший в судьбе Алании, совсем недавно стал тренером грузинской команды Рустави...
15:16
Dr Death
он уже один раз сбрил только где не уточнил))))
15:11
Millwall82
Мог бы ведь напрячь водочных магнатов, как в 93-96, но не стал.
14:57
Flamenco
Газзаев никогда не сбреет усы, потому как потом его невозможно будет распознать
14:48
Flamenco
Ведущий Тигран Кеосоян вспомнил, как Газзаев, будучи тренером ЦСКА, обещал сбрить усы в случае победы армейцев в Кубке УЕФА в 2015 году. Однако оба сказали, что это была выдумка журналистов, и тренер такого обещания не давал... __________________________________________ получается журналисты не в курсе или не в состоянии хотя бы вспомнить, в каком году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА?.... СТЫДНО Самозванцы
14:46
tramvaj
Обманувшему единожды веры нет.
14:36
asd2016
не смешно, гражданин соврамши
14:30