13:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Газзаев пожелал Путину крепкого здоровья

Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева
Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев во время "Прямой линии" с Президентом России Владимиром Путиным обратился к главе государства. По его словам, важно сохранить наследие после чемпионата мира по футболу-2018.

– На прошлой "Прямой линии" вы задавали мне вопрос о качестве и будущем нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение, – отметил заслуженный тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА. – Мы с коллегами просмотрели практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты в мире и футболе, разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата. Чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы РФ, чтобы использовать наследие чемпионата мира.

Хотим вспомнить и то, как мы пользуемся успешно наследием Олимпиады-2014. Готовы продемонстрировать вам разработанную программу. Все наши коллеги, все футбольное сообщество понимает, какая у вас занятость, какая загруженность, сложность международной политической ситуации. Поэтому у нас просьба сохранить футбол в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель. Большое спасибо вам, что мы будем проводить чемпионат мира. Мы получили мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. Конечно, эта инфраструктура будет способствовать тому, чтобы мы в будущем показывали большие результаты. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, что Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех начинаниях, а Николай Чудотворец давал крепкое здоровье и удачу.

Владимир Путин согласился с тем, что необходимо загружать созданную к чемпионату мира спортивную инфраструктуру и после турнира.

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