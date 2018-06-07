Газзаев пожелал Путину крепкого здоровья

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев во время "Прямой линии" с Президентом России Владимиром Путиным обратился к главе государства. По его словам, важно сохранить наследие после чемпионата мира по футболу-2018.

– На прошлой "Прямой линии" вы задавали мне вопрос о качестве и будущем нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение, – отметил заслуженный тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА. – Мы с коллегами просмотрели практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты в мире и футболе, разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата. Чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы РФ, чтобы использовать наследие чемпионата мира.

Хотим вспомнить и то, как мы пользуемся успешно наследием Олимпиады-2014. Готовы продемонстрировать вам разработанную программу. Все наши коллеги, все футбольное сообщество понимает, какая у вас занятость, какая загруженность, сложность международной политической ситуации. Поэтому у нас просьба сохранить футбол в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель. Большое спасибо вам, что мы будем проводить чемпионат мира. Мы получили мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. Конечно, эта инфраструктура будет способствовать тому, чтобы мы в будущем показывали большие результаты. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, что Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех начинаниях, а Николай Чудотворец давал крепкое здоровье и удачу.

Владимир Путин согласился с тем, что необходимо загружать созданную к чемпионату мира спортивную инфраструктуру и после турнира.

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