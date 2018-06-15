Газзаев оценил перспективы сборной России в группе на ЧМ-2018

Сразу после финального свистка в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 Египет – Уругвай (0:1) корреспондент "СЭ" связался со знаменитым российским тренером, который смотрел эту игру. Валерий Газзаев (сейчас – депутат Государственной Думы РФ) поделился мнением о соперниках сборной России и о раскладах на групповом этапе.

– Обе команды – серьезные, боевитые и, конечно же, сильнее Саудовской Аравии, – сказал Газзаев. – Они произвели приятное впечатление. Причем по командным взаимодействиям мне даже больше понравился Египет. Для него поражение – обидное. В то же время, у Уругвая выше мастерство отдельных футболистов, таких как Годин и Хименес, у этой команды великолепно отработаны стандарты.

Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решать свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое поражение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – "плюс 5". Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много мячей Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф.

Что касается перспектив Салаха, то у меня нет ни малейших сомнений, что он выйдет на поле против России. Его намеренно поберегли, потому что понимали – именно встреча с нами станет матчем жизни и смерти. Кстати, у меня была похожая травма, как у Салаха. В 1978 году, в своем первом матче за сборную СССР против Ирана (Газзаев тогда вышел на замену вместо Ярцева на 55-й минуте, а на 73-й был заменен из-за повреждения) я порвал акромиально-ключичную связку левого плеча. Восстановление заняло 21 день, после этого я вышел на поле. С тех пор столько лет прошло – медицина ушла очень далеко вперед, врачи научились гораздо быстрее возвращать в строй футболистов. Салах травмировал плечо 26 мая, а игра с Россией – 19 июня. Так что не вижу причин, чтобы он пропустил и этот матч. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)