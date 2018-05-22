Газзаев - об угрозах английских фанатов: "Нам пора привыкнуть к этим страшилкам"

Бывший главный тренер сборной России, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев назвал грязной пропагандой западных СМИ информацию о том, что группа английских фанатов приедет на чемпионат мира-2018, чтобы устроить "третью мировую". Известный специалист отметил, что Кубок конфедераций-2017 показал - служба безопасности в стране работает четко.

- Во-первых, в России нет слабонервных людей. Во-вторых, служба безопасности работает четко, и она проявила себя во время Кубка конфедераций. В-третьих, нам уже пора привыкнуть к этим страшилкам, вброс которых постоянно осуществляется, - цитирует RT Газзаева. - Это делается для того, чтобы повлиять на общественное мнение. Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Даже дело Скрипалей было использовано, чтобы повлиять на мундиаль. Я думаю, не нужно на это обращать внимание. Это очередная грязная пропаганда западных СМИ.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

Сборная Англии на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

На чемпионате Европы-2016 сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения, также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.

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