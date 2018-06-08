Газзаев - о вопросе Путину: "Я не вопрос задавал, а высказал Президенту пожелание"

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал итоги матча между депутатами Госдумы и немецкого Бундестага. Газзаев выступил в роли тренера российской команды, которая победила 5:3. Также заслуженный тренер поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– Кроме веры и надежды есть хоть что-то позитивное?

– Если мы еще и верить перестанем... Тогда уже конец. Вера должна быть всегда. Вот когда турнир пройдет, тогда все разберем и проанализируем.

– Ваш вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии вызвал очень большой резонанс. Многие считают, что вы не совсем целесообразно потратили это время...

– У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал Президенту пожелание, чтобы футбол бы в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола – ведь благодаря его усилиям мы получили чемпионат мира. А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и Президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому – это их право. (Филипп ПАПЕНКОВ)​