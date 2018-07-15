Газзаев назвал лучших игроков ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что в финале чемпионата мира-2018 между командами Франции и Хорватии разыграется настоящая драма.

- Безусловно, каждый из участников встречи осознаёт, что подобный шанс может выпасть раз в жизни, и будет стремиться показать лучший футбол в своей карьере, - цитирует Газзаева RT. - Поэтому у обеих команд мотивация будет запредельной. Мы увидим всю красоту и настоящую драму, которая может быть возможна лишь в финале чемпионата мира.

Он также назвал своих претендентов на звание лучшего игрока турнира.

- Скорее всего, титул получит кто-то из финалистов. Я бы назвал Луку Модрича и Антуана Гризманна, который однозначно является лидером своей команды. Тем не менее многое будет зависеть от результата и качества игры, - сказал Газзаев.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира по футболу-2018