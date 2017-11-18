Газон на стадионе "Санкт-Петербург" заменят за счет "Зенита" весной 2018 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что газон на арене на Крестовском острове заменят за счет "Зенита" весной 2018 года. По его словам, если обратиться к мировому опыту и практике, то каждый год газоны на всех полях меняются.

– У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом "Зенит" и Международной федерацией футбола. (Будем менять газон) за счет футбольного клуба "Зенит" весной 2018 года, – цитирует ТАСС Албина. – Каждый год газоны меняются. Наш тоже не является исключением. Сейчас газон выглядит вполне прилично.