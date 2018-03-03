Газон на "Казань Арене" не вызвал нареканий со стороны ФИФА

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что газон на "Казань Арене", которая примет матчи чемпионата мира-2018, находится в хорошем состоянии. По его словам, он не вызвал нареканий со стороны представителей Международной федерации футбола (ФИФА).

Комиссия ФИФА в субботу посетила с инспекционным визитом Казань, которая примет шесть матчей чемпионата мира-2018.

- Газон, как нам кажется, в хорошем состоянии, работает подогрев. Нареканий он не вызвал. Газон в порядке, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина.