Газон "Казань Арены" не планируют менять

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов сообщил, что газон стадиона "Казань Арена" не будет заменен к чемпионату мира-2018. По его словам, арена практически готова принять турнир. Планируется расширить медиацентр, а также увеличить помещения для волонтеров и стюардов.

- Газон менять не будем! - цитирует "Реальное время" Леонова.

Также Леонов заявил, что парк ЧМ-2018 на территории стадиона разврачиваться не будет.

Стадион в Казани примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.