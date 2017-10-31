18:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Газон "Казань Арены" не планируют менять


Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов сообщил, что газон стадиона "Казань Арена" не будет заменен к чемпионату мира-2018. По его словам, арена практически готова принять турнир. Планируется расширить медиацентр, а также увеличить помещения для волонтеров и стюардов.

- Газон менять не будем! - цитирует "Реальное время" Леонова. 

Также Леонов заявил, что парк ЧМ-2018 на территории стадиона разврачиваться не будет. 

Стадион в Казани примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/80410-leonov-o-podgotovke-kazan-areny-k-chm-2018-gazon-menyat-ne-budem

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