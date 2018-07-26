Газинский рассказал, кому посвятил гол на ЧМ-2018

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский сказал, что узнал о попадании в стартовый состав национальной команды на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) непосредственно на установке перед игрой. Хавбек отметил, что начал догадываться о том, что выйдет на поле "Лужников" с первых минут за пару дней до встречи.

– По поводу стартового состава, я узнал непосредственно на установке. Были догадки. Дня за два, скажем так, думал о том, что окажусь в стартовом составе, – приводит слова Газинского пресс-служба "Краснодара". – Когда наигрывались стандартные положения, поэтому более-менее было ясно, что, возможно, сыграю с первых минут.

То, что касается моего первого гола, я, если честно, половину не помню. Это было очень эмоционально. Хотел отпраздновать немного по-другому – эмоции переполняли. Когда увидел, что мяч летит в ворота, я просто побежал радоваться, потому что это тяжело описать – надо ощутить. Слава богу, мне это удалось.

Посвятил я его своей семье – маме, супруге, дочке, всем своим родным. Считаю, что первый гол чемпионата мира нужно посвятить тем, кто больше всех в меня верил.

На ЧМ-2018 сборная России показала лучший результат в своей новейшей истории, дойдя до 1/4 финала. На этой стадии турнира команда Станислава Черчесова уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).