Газинский оплатил мемориальную доску Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре

Защитник сборной России Юрий Газинский оплатил установку мемориальной доски в Комсомольске-на-Амуре известному советскому футболисту и тренеру Николаю Старостину. Последний пять лет – с 1945 по 50 годы – тренировал комсомольское "Динамо".

Газинский также является воспитанником комсомольского и всего дальневосточного футбола. Начинал свою футбольную карьеру он за комсомолськую "Смену", которая выступает во втором дивизионе российского футбола. Затем Газинский поиграл за "Луч", откуда ушел в "Краснодар".

Пожертвование на установку мемориальной доски в размере 100 тысяч рублей передала организаторам родная сестра Юрия – Маргарита, которая живет в городе вместе с отцом и матерью.

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