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Газинский - о невызове Глушакова в сборную: "Ни для кого нет вечного зеленого света"


Полузащитник сборной России Юрий Газинский в интервью "СЭ" отметил, что спокойно отнесся к непопаданию Дениса Глушакова в "список 28" на чемпионат мира-2018.

– Когда объявили "список 28", в котором, можно сказать, вы переиграли Дениса Глушакова, все, в том числе и я, жалели капитана "Спартака". Вас это не раздражало?

– Нет, спокойно ко всему относился. Есть сезон, и в какие-то его отрезки кто-то готов лучше, кто-то хуже. Никаких проблем в этом не вижу. В сборной ни для кого нет вечного зеленого света. Все в равных условиях. Кто сильнее – того и вызывают, тот и играет. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Юрия Газинского - здесь

 

 

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