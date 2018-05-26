20:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Газинский - о беседе с Черчесовым: "Тренер за десять минут показал, что требуется"

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Полузащитник сборной России Юрий Газинский в интервью "СЭ" отметил, что у него состоялась индивидуальная беседа с наставником национальной команды Станислав Черчесовым. По словам игрока, тренер попросил его делать больше спринтов.

– У вас была индивидуальная беседа с Черчесовым. О чем шла речь?

– Детали оставим между нами. А в целом – тренер попросил делать больше спринтов. За десять минут показал на фишках и в цифрах, что требуется. Ясно, что нужно исправить. Уверен, что выберут сильнейших футболистов, которые проявят себя за время сбора. И сделаю все, чтобы оказаться среди них. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Юрия Газинского - здесь

 

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